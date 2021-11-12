РИАМО - 12 ноя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации. Об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление он сделал на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

По его словам, передовые научные идеи и прорывные решения должны работать на благо человечества, а не во вред ему. Темпы технологической трансформации необходимо наращивать повсеместно. Кроме того, в максимально короткие сроки нужно перейти к запуску сквозных проектов внедрения ИИ в тех сферах, которые определяют качество жизни человека.

«Нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными, служили всем гражданам страны, работали на достижение национальных целей развития», – отметил глава государства.

Путин также призвал как можно оперативнее принять законодательные решения, обеспечивающие доступ российским разработчикам искусственного интеллекта, научных организаций и бизнеса к массивам обезличенных данных.