РИАМО - 12 ноя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации. Об этом сообщает Газета.ru.
Соответствующее заявление он сделал на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.
По его словам, передовые научные идеи и прорывные решения должны работать на благо человечества, а не во вред ему. Темпы технологической трансформации необходимо наращивать повсеместно. Кроме того, в максимально короткие сроки нужно перейти к запуску сквозных проектов внедрения ИИ в тех сферах, которые определяют качество жизни человека.
Путин также призвал как можно оперативнее принять законодательные решения, обеспечивающие доступ российским разработчикам искусственного интеллекта, научных организаций и бизнеса к массивам обезличенных данных.
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