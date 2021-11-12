РИАМО - 12 ноя. Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев считает, что введение QR-для продажи алкоголя может привести к повышению спроса на незаконную продукцию. Об этом сообщает Газета.ru.
Инициативу о введении QR-кодов для приобретения алкогольной продукции рассмотрят в Свердловской области. Как считает эксперт, те граждане, кто и так вынужден покупать спиртное в магазинах без лицензии не заметят введения запрета. Зато остальные могут отказаться от покупок в официальных магазинах, если не хотят вакцинироваться.
Введение QR-кодов для продажи алкоголя приведет и к лишению регионального бюджета 80% средств, которые поступают от реализации спиртного, считает эксперт. К тому же вырастет рынок сбыта нелегальной спиртной продукции.
Ранее участники рынка предложили ввести систему QR-кодов для продажи спиртного. Инициативу собираются рассмотреть на заседании регионального оперштаба.
За минувшие месяцы во многих регионах страны произошли случаи массового отравления алкоголем. Так, на юго-западе Москвы после употребления некачественного спиртного погиб мужчина, двое его знакомых оказались в больнице.
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