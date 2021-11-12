РИАМО - 12 ноя. Водители автобусов «Мострансавто», которые не нарушали ПДД и не допустили ни одного дорожного-транспортного происшествия за минувший квартал, получили призы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Розыгрыши проводились в филиалах предприятия с помощью генератора случайных чисел. Больше всего призеров оказалось среди домодедовских водителей – около 20. Всего же к концу цикла розыгрышей призов сертификаты на приобретение бытовой техники и электроники достались более чем 50 водителям.

«Мы постоянно работаем над повышением уровня профессионализма и осведомленности водителей о нововведениях в правилах дорожного движения во всех подразделениях: проводим инструктажи и встречи с сотрудниками профильных органов», — отметил заместитель гендиректора «Мострансавто» Игорь Кононюк.

Этот проект призван повысить уровень безопасности перевозки пассажиров в Подмосковье. Ранее с этой целью уже проводился цикл мероприятий. Например, руководство «Мострансавто» в течение одного дня прямо на маршрутах проверяло соблюдение ПДД сотрудникам компании и оценивало уровень комфорта перевозок.