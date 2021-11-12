РИАМО - 12 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реконструкцию корпуса «Акварель» гостиницы «Империал Парк Отель & SPA» в ТиНАО, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Гостиница расположена на территории у деревни Рогозинино в Троицком административном округе Москвы. Реконструкцию проведут в одном из корпусов гостиницы – «Акварель», ее площадь составляет 3011 кв. м.

Как рассказала председатель «Москомстройинвеста» Анастасия Пятова, инвестору одобрили обновление корпуса «Акварели» со строительством закрытого надземного пешеходного перехода. После завершения работ общая площадь строения составит 3181 кв. м.

«Переход между зданиями позволит повысить условия проживания постояльцев гостиницы и сделать их перемещение между корпусами более комфортным, особенно, в зимний период», – отметила Пятова.