РИАМО - 12 ноя. По 27 ноября в Московской области проходит конкурс «Знакомство с народными традициями Подмосковья», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Задача конкурса – формирование гражданского самосознания и духовной общности народов, которые живут на территории Московской области. «Знакомство с народными традициями Подмосковья» должно сплотить людей разных наций и конфессий, поддержать культурный обмен и сохранить историческое наследие народов.

Мероприятие пройдет в три этапа. Два отборочных этапа будут идти с 8 по 21 ноября в онлайн-формате, а финал состоится уже очно 27 ноября. При этом даты могут измениться. Подробная информация о правилах участия опубликованы на портале конкурса.

Стать участником могут все жители Подмосковья, имеющие российское гражданство. Победителей и призеров наградят дипломами и ценными призами.