РИАМО - 12 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозреваются в убийстве бизнесмена из Красногорска, им оказался знакомый 1969 года рождения, скрывавшийся в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Задержание провели следователь СпецСг ГСУ СК по Московской области при силовой поддержке Росгвардии и оперативном сопровождении областного главка МВД.

Убийство произошло 8 ноября в частном доме в деревне Гольево. Убийца проник внутрь и выстрелил 61-летнему предпринимателю Гаику А. в грудь из обреза ружья. Родственники отвезли раненого в больницу, но медики не смогли его спасти.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Криминалисты осматривают помещение, в котором задержали подозреваемого.