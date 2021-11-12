РИАМО - 12 ноя. Посетителям и сотрудникам многофункциональных центров рассказали о правилах ношения световозвращающих элементов, сообщает служба пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Акция проходит в рамках социального проекта «Засветись». Ликбез проходит в многофункциональных центрах и регистрационно-экзаменационном отделении ОГИБДД.

Инспекторы обращают особое внимание на меры безопасности при переходе проезжей части. В частности, гражданам напомнили об обязанности носить световозвращающие элементы в темное время суток вне населенного пункта. Также автоинспекторы отметили, что пешеходы обязаны убедиться, что переходить дорогу безопасно, прежде чем вступить на проезжую часть. Эти обязанности закреплены в правилах дорожного движения.

По завершении встречи участникам акции вручили световозвращающие наклейки, которые сразу можно было поместить на верхнюю одежду.