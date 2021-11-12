РИАМО - 12 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий навестил семью Даниловых. По программе «Социальная ипотека» они приобрели в муниципалитете трехкомнатную квартиру, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Данилов работает в гимназии №16 «Интерес» учителем физики, а его супруга Гульназ заведует библиотекой, сейчас она в декретном отпуске. У пары уже есть трое детей.

«От всей души поздравляю люберчан с таким знаковым для любой семьи событием! Счастья вам, здоровья, благополучия, тепла! И большое спасибо за теплый прием! Чувствуется, что ваш дом наполнен любовью! Пусть так будет всегда», - отметил Ружицкий.

Программой «Социальная ипотека» воспользовались 14 учителей городского округа. Программа финансируется за счет средств бюджета Московской области. По ней половину стоимости жилья участники получают единовременно в виде субсидии, а остальное возвращается ежемесячно как платежи в счет погашения суммы основного долга.

Участнику программы остается в течение 10 лет оплачивать только проценты по кредиту. Взять «Социальную ипотеку» могут учителя, врачи, молодые ученые, уникальные специалисты и тренеры.