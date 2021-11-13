РИАМО - 13 ноя. В мире сегодня празднуют День доброты, а в России – День войск радиационной, химической и биологической защиты. А еще в этот день родился человек, который придумал сэндвич.

Всемирный день доброты

сайт мэра Москвы

Дата празднования выбрана в честь прошедшей в 1998 году 1-й конференции Всемирного движения доброты. Этот день призван способствовать объединению наций, несмотря на существующие языковые и культурные различия.

Иногда добрые дела не требуют усилий, поэтому отпраздновать такой необычный день можно просто улыбнувшись прохожему на улице.

Международный день слепых

Министерство социального развития Московской области

Дата приурочена к дня рождения педагога, который основал в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года. Для обучения и воспитания слепых детей Гаюи разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Еще он создал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных пособий, географических карт и глобусов.

Ежегодно примерно 45 тыс. человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Защитой прав и интересов, поддержкой инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС).

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Праздник установлен указом российского президента от 31 мая 2006 года. Дата приурочена образованию первых органов и подразделений химзащиты в армии в стране в 1918 году.

Этот род войск предназначен для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил России. Он занимаются радиационной, химической и неспецифической биологической разведкой, дегазацией и дезинфекцией вооружения, обмундирования и многим другим.

День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России

Этот праздник для всех специалистов, которые имеют отношение к защите гостайны ВС РФ. Данная служба находится в ведении Генштаба и возглавляется отдельным управлением. В нее входят режимные органы, шифровальные органы, подразделения ремонта и технического обслуживания шифровальной техники и другие.

Специалисты этой сферы имеют на снабжении специальную технику и средства защиты информации.

День рождения английского дипломата, придумавшего сэндвич

303 года назад родился английский дипломат, который придумал сэндвич, Джон Монтегю, 4-й граф Сандвич. Из-за пристрастия к азартным играм дипломат проиграл почти все свое состояние, но карточные игры отчасти послужили причиной изобретения сэндвича.

По легенде, Монтегю увлекся игрой в бридж. Он не мог оторваться от азартной игры более суток. Голод граф утолял хлебом с мясом, которое попросил положить между ломтями, чтобы не испачкать руки.

Основан Государственный академический театр им. Вахтангова

История театра ведется с 1913 года, когда группа молодых московских студентов основала Студенческую драматическую студию. Это студией стал руководить Евгений Вахтангов, который к тому моменту приобрел репутацию лучшего педагога по системе Станиславского.

А дата основания приурочена к 13 ноября 1921 года. Именно тогда в старинном особняке на Арбате актеры Третьей студии Московского Художественного театра давали спектакль «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка, который поставил Вахтангов.

При учреждении работает Театральное училище им. Щукина. С 1931 года существует музей, основателем которого была жена Вахтангова.