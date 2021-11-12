РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье примерно 90% всего питания, которое поступает в школы, создано местными производителями, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Для контроля за организацией питания выстроено несколько форм и методов, которые дополняют друг друга. Школьные бракеражные комиссии, мониторинг со стороны министерства образования региона и проверки управления Роспотребнадзора по Московской области позволяют оценить качество поступающей на школьные столы продукции.

Благодаря «Родительскому контролю» мамы и папы учащихся могут посетить образовательное учреждение и лично проверить качество питания детей. Таким же образом школьную еду оценивают депутаты Мособлдумы.

«Вместе с коллегами мы уделяем этому вопросу самое пристальное внимание, регулярно в своих избирательных округах вместе с представителями общественности и родительского сообщества приходим в школы, осматриваем пищеблоки, проверяем качество питания. Также всегда оперативно реагируем на обращения жителей, связанные с этой темой», – отметила председатель профильного комитета регионального парламента, депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Также за качеством питания помогает специальное приложение, которое разработано министерством сельского хозяйства и продовольствия.

«В целом школьное питание устраивает более 2/3 родителей учеников, 17% довольны частично и только 7% отрицательно оценили предлагаемый ассортимент блюд», – добавила Самединова.