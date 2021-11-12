РИАМО - 12 ноя. На первом заседании молодежной территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы ее представители определили руководящий состав и выбрали председателя, сообщил замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

В администрации округа прошло первое заседание нового состава молодежной ТИК. Его провел председатель ТИК города Борис Новиков.

«На заседании избрали новый руководящий состав. Председателем стал Даниил Гончаров. Он возглавлял комиссию и в прошлом составе. Начал вникать в избирательные процессы еще в 2014 году. Так что без преувеличения можно сказать, что молодой человек уже имеет богатый опыт. К тому же на прошедших в сентябре выборах был членом УИК с правом решающего голоса», – отметил Криворучко.

По его словам, в процессе заседания ребята обсудили ближайшие планы работы и наметили направления деятельности.

Он пояснил, что молодежная ТИК – это общественная организация, основной целью деятельности которой является повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей.