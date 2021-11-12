РИАМО - 12 ноя. 14 ноября в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» состоится концерт русской и зарубежной музыки XVIII-XX веков в исполнении камерного ансамбля под управлением композитора, дирижера, руководителя оперной студии, доцента Московского Государственного университета культуры и искусств Евгения Грасеева. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области

Это девятый концерт в кремле с начала текущего года.

Зрители смогут услышать произведения русских и европейских композиторов XIX-XX веков. Прозвучат композиции М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Варламова, П. Чайковского, В. Моцарта и Л. Бетховена.

Музыкальные композиции исполнят Евгений Грасеев (фортепиано), Мария Павлова (сопрано), Александр Мукманов (тенор), Ольга Минакова (арфа).

Концерт пройдет с соблюдением всех требований, связанных с распространением коронавируса.

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