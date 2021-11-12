РИАМО - 12 ноя. Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» подвели итоги проверки качества воздуха в Московской области. Качество воздуха улучшилось по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Качество атмосферного воздуха проверяли в Коломне, Серпухове, Мытищах, Раменском, Ленинском и Сергиево-Посадском городских округах. Преимущественно пробы брали возле заводов, которые могут сильнее всего навредить окружающей среде.

«Исследования проводились по 20 основным загрязняющим веществам. Во всех округах концентрация их колебалась от 0,3 до 0,8 ПДК», – сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

ПДК – это предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. Как отметил Разин, качество воздуха в регионе повысилось благодаря усиленной работе инспекторов эконадзора – они проводят специальные рейды, чтобы обнаружить нелегальные факты сжигания мусора.

Также на пользу качеству воздуха пошли и изменения в погоде, которые поспособствовали рассеиванию вредных веществ в атмосфере.