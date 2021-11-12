РИАМО - 12 ноя. В России процедуру регистрации прошел первый отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир», сообщает ТАСС.

Препарат разработала фармацевтическая компания «Промомед». Он уже получил регистрационное удостоверение и поступит в больницы всех российских регионов до конца текущего года.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ остается напряженной. За минувшие сутки в России подтвердили 40 123 новых случая Covid-19. С начала пандемии в стране выявили 8 992 595 случаев инфицирования.

Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, а также в учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли на рассмотрение в Госдуму.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что сертификат о вакцинации против Covid-19 должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.

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