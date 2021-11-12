РИАМО - 12 ноя. Необходимо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Это поможет остановить всплеск заболеваемости коронавирусом в России, отметил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, инфекционист Вадим Покровский. Об этом сообщает Газета.ru.

В стране могут появиться новые штаммы Covid-19. Подобное уже происходило в случае с британским штаммом, похожим на «дельту», но обладающим иными свойствами.

«Нужно продолжать вакцинацию, и я бы гораздо строже относился к ношению масок – в первую волну у нас были более строгие меры, и мы эту вспышку удачно и быстро купировали», – сказал Покровский.

Всего в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса, умерли 252 926 пациентов, выздоровели 7 720 962 человека.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса.

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