РИАМО - 12 ноя. Гражданам оптимальнее всего звонить в контактный центр МособлЕИРЦ утром и вечером. Об этом сообщается на сайте Московского областного единого информационно-расчетного центра.

Каждый день по телефонам 8-499-444-01-00 или 8-496-245-15-99 контактный центр принимает до 10 тыс. звонков. С 08:00 до 22:00 операторы отвечают на вопросы по начислениям в платежных документах, по участию в программе «Коммунальный бонус» и акции «Кешбэк при оплате картой «Мир». Кроме того, операторы принимают показания приборов учета, уточняют адреса или время работы офисов. Средняя продолжительность разговора оператора с клиентом составляет 4 минуты.

Самое загруженное время в работе контактного центра приходится на дни приема показаний приборов учета с 15 по 26 число. В самые «жаркие» периоды время ожидания ответа может увеличиться до 1,5 мин. В такие дни оптимальное время для звонков в контактный центр – до 11:00 или после 18:00.



Автоматическая справочная служба работает с 22:00 до 08:00. В этом время клиенты могут узнать баланс лицевого счета, передать показания и прослушать справочную информацию.



МособлЕИРЦ регулярно проводит опросы клиентов: обратная связь позволяет совершенствовать работу контактного центра и учитывается при обучении операторов. Мониторинг в октябре показал, что 92% опрошенных положительно оценили работу операторов, 89% решили интересующий их вопрос и почти 90% поставили высокую оценку качеству обслуживания.