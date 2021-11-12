РИАМО - 12 ноя. В городском округе Люберцы прошедшей ночью дорожные службы обработали от гололеда свыше 90 км дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедшую ночь дорожные службы городского округа Люберцы обработали более 90 км автомобильных дорог. В работе задействовали 18 единиц спецтехники», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что в работах в течение дня на уборке дорог задействовано 63 дорожных рабочих, 8 тракторов для уборки тротуаров.

В пятницу в Подмосковье прошел сильный снегопад. Из-за непогоды дорожные и коммунальные службы в Подмосковье перевели на усиленный режим работы. Водителей и пешеходов призвали к особой аккуратности на улице.