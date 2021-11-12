РИАМО - 12 ноя. В Москве объявили победителей конкурса на соискание премий им. Корнея Чуковского, в нем участвовали детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020-2021 годах, но не позднее даты объявления конкурса. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Лауреаты конкурса были определены в 6 академических и 1 народной номинации. Все они получат призы в размере 1 млн рублей.

«Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны. От лица правительства Москвы благодарю участников и поздравляю победителей!» — сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В жюри столичного конкурса вошли прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы, в том числе поэт, драматург и детский писатель Андрей Усачев, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, поэтесса Марина Бородицкая, детская писательница Галина Дядина и другие.

Премия был учреждена властями города в прошлом году. Она направлена на поддержку талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

Заявки на соискание в столице принимали со 2 апреля по 16 августа. Всего участники подали около 680 заявок из более чем 50 регионов страны. В сентябре был объявлен лонг-лист участников, в октябре — шорт-лист из 28 конкурсантов.

В число победителей вошли Ксения Горбунова с произведением «Кто ты, Няня Ву?» — в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», Анна Игнатова с произведением «Принцесса Торнада» — в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», Наталья Карпова с работой «В книжке дождики живут» — в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», Юлия Симбирская с сборником «Ехал дождь в командировку» — в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Также среди победителей Ксения Тименчик с произведением «Обезьянка Янка» — в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», Елена Леенсон с книгой «Мальчик и девочка из спичечной коробки» — в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Лучшим произведением для детей по мнению читателей автор поэтического сборника «Вишневый пирог» Дмитрий Сиротин. Голосование за книги проходило в столичном проекте «Активный гражданин». Всего проголосовали свыше 155 тыс. человек. За победителя голос отдали более 11,7 тыс. пользователей.