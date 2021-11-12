РИАМО - 12 ноя. Инспекторы экологического надзора наложили штраф на компанию «ЛомЛидер», которая собирает и перерабатывает металлолом в городском округе Электросталь, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Чтобы определить наказание для компании и ее должностного лица, Электростальская городская прокуратура направила материалы проверки в региональное Минэкологии.

«Сотрудники прокуратуры осмотрели земельный участок, который компания арендует для работы. Выяснилось, что на открытом грунте размещены отходы, лом электротехники, провода и кабели, а также имеются разливы нефтепродуктов. За это компания и ее должностное лицо оштрафованы на сумму более 100 тыс. рублей», - отметил зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

На такую же сумму уже была оштрафована еще одна электростальская компания «Сплав» – она отвечает за содержание муниципальных дорог в городском округе. Работники этой фирмы тоже незаконно сваливали строительные и коммунальные отходы.

Площадка для временного хранения отходов должна иметь твердое покрытие, автономную систему ливнестоков и быть защищена от осадков, напомнил Разин.