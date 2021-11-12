РИАМО - 12 ноя. Подведены итоги окружного этапа конкурса «Туристический сувенир 2021» для Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Финалистами от Подмосковья стали 11 проектов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Окружной этап проходил в формате онлайн. Затем эксперты дали обратную связь участникам конкурса. От Московской области на окружной этап было заявлено 25 изделий. 11 из них вышли в финал.

«Счастливый билет» от проекта «Коломенский трамвай желаний» стал победителем в номинации «Гастрономический сувенир», «Гуслицкий стиль» из Егорьевска – финалистом в номинации «Линейка туристических сувениров города», в номинации «Сувенир музея» победили открытки «Живые картины» и набор для творчества «Модные шляпки» от Егорьевского историко-художественного музея, а также настольная историческая игра «Путешествие на «Душоновские маневры» от Щелковского историко-краеведческого музея, «Сувенирный платок «Головоломка» от Музея русского платка и шали и «Народный кулинарный календарь» Марии Ендовицкой из Звенигорода.

Кроме того, «Колокольчик – сувенир фестиваля «Аверкиевские перезвоны» вышел в финал в категории «Сувенир события», «Открытка-раскраска» от «Коломенского трамвая желаний» - в номинации «Сувенир туристического маршрута», а «Лубок-раскраска» от Евгения Глызя из Красногорска стала победителем в категории «Сувенир-игрушка».

Победители окружного этапа Всероссийского конкурса примут участие в общенациональном финале вместе с лауреатами конкурса из других регионов страны. Финал пройдет в очном формате 10-12 декабря в Саранске.

В число победителей вошли авторы 149 изделий из 32 регионов РФ. Всего на окружном этапе в 2021 году было представлено 324 изделия из 32 регионов.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года. Он состоит из окружных этапов, региональных конкурсов и общенационального финала.

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