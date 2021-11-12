РИАМО - 12 ноя. Более 150 тыс. электронных услуг по земле предоставлены гражданам в Московской области с начала 2021 года. За последний месяц заявителям предоставлены более 17 тыс. услуг по оформлению земли в регионе, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Больше всего людей интересовали перераспределение земельных участков, предоставление земли в аренду и собственность без торгов, выдача разрешений на размещение объектов на участках.

Помимо этого популярны были такие услуга, как согласование предоставления земельных участков, установление вида разрешенного использования земли в соответствии с классификатором.

«С середины лета количество предоставленных гражданам имущественных услуг увеличилось почти в 2 раза. С начала года мы получили более 150 тысяч заявлений по оформлению земли в электронном виде», — сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что данные услуги в 2021 году предоставлены более 80 тыс. заявителей.