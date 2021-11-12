РИАМО - 12 ноя. Бывший сотрудник одного из крупнейших банков и соучастник признаны виновными в манипулировании рынком, им удалось провести более 50 операций и извлечь доход в размере свыше 49 млн рублей, об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Выяснилось, что мужчина был уполномоченным лицом на осуществление от имени банка конверсионных операций. При посредничестве своего знакомого совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом по предварительному соглашению.

Операции проходили в период с апреля по июнь 2018 года и нарушали действующее законодательство.

Приговором суда мужчины признаны виновными, и им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.