РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В городском округе Подольск 19 ноября проведут бесплатные юридические консультации по вопросам защиты прав детей в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, сообщает администрация муниципалитета.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа, представители органов и учреждений системы профилактики, сотрудники управления по делам несовершеннолетних администрации проведут консультации с 09:00 до 18:00 по нескольким адресам.

Консультации пройдут на Революционном проспекте, 52/39, телефон 8 (496) 763-58-90 (управление по делам несовершеннолетних администрации Подольска), на улице Индустриальной, 5, телефон 8 (496) 763-58-52 (управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску), на Красногвардейском бульваре, 31, офис 2, телефон 8 (496) 764-57-99 (МУ ЦСППМ «Юность»).

Уполномоченный по правам человека в городском округе Подольск Екатерина Попова будет проводить прием с 09:00 до 13:00 по адресу: улица Большая Серпуховская, 40/1.

23 ноября с 17:00 до 19:00 в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 1, в нотариальной конторе Екатерина Попова проведет прием граждан совместно с консультантами Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи и нотариусом Подольского нотариального округа Ларисой Бурмистровой.