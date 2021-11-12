РИАМО - 12 ноя. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» началось производство единственного в мире медицинского препарата для остановки лимфоистечения «Лимфоблок», который будет использоваться при хирургических операциях пациентов с онкологическими заболеваниями и позволит сократить их пребывание в больнице, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Производителем препарата стала компания «Пуль-сар» – резидент биомедицинского кластера ОЭЗ «Дубна».

«Компания производит изделия собственной разработки с применением имеющейся иностранной технологии. Общий объем инвестиций в проект составляет более 15 млн рублей», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что для реализации проекта компания арендовала помещение площадью около 120 квадратных метров и укомплектовала его современным высокотехнологичным оборудованием. После выхода производства на полную мощность «Пуль-сар» рассчитывает занять до 5% нишевой доли медицинского рынка.

Препарат «Лимфоблок» предназначен для ускоренного восстановления раневых поверхностей внутренних органов. Технология, используемая в препарате, позволяет эффективно пломбировать внутренние микрополости, быстро восстанавливая поврежденную ткань.

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» компанией «Пуль-сар» уже налажено производство другого медицинского препарата – «Гемоблок», который является жидким гемостатиком, способным оказывать кровоостанавливающее действие. Препарат также не имеет аналогов в мире.

Целью проектов «Пульс-сар» является разработка, производство и реализация уникальных медицинских изделий. В первую очередь медицинские препараты, произведенные компанией, будут применяться при проведении хирургических операций.