РИАМО - 12 ноя. Подмосковные компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, смогут получить субсидию по поддержке бизнеса в рамках мер по борьбе с Covid-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В соответствии с постановлением правительства России, все отрасли экономики, пострадавшие в период ухудшения ситуации от коронавирусной инфекции, могут получить материальную поддержку. Подать заявление можно до 15 декабря 2021 года в личном кабинете ИП/ЮЛ на сайте nalog.ru по ссылке.

Также заявление можно направить по почте в налоговый орган по месту регистрации организации. Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Размер выплаты составляет более 12,7 тыс. рублей.

Выплата субсидий производится только на основании налоговой отчетности, которую компании и ИП предоставляют в установленный срок. Все заявители должны ознакомиться с подробными правилами предоставления субсидии и пройти проверку на это право через специальный сервис на сайте ФНС по ссылке.