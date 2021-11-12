РИАМО - 12 ноя. В России распространяется новый тренд «ковидного» времени - привитые от коронавируса наносят наклейки с QR-кодом на свои ногти и даже украшают кодами свое тело. На такой экстравагантный шаг решаются и женщины, и мужчины.

Документ на себе

В скором времени QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, могут стать обязательными в российских магазинах, кафе и на транспорте. Некоторые регионы уже ввели такую меру. В Кремле считают это оправданным решением, которое согласуется с мировой практикой.

Уже сейчас прагматичные россияне заказывают QR-коды на самых разнообразных предметах - брелках, жетонах, пластиковых карточках, одежде. Однако самые смелые и оригинальные граждане решаются на более нестандартные варианты, в буквальном смысле нося QR-коды на себе.

Уменьшенная копия QR-кода не отличается от аналогичного на бумаге или в «цифре» и так же сканируется, подтверждая «Covid-чистоту» своего владельца. Более того, такой документ невозможно потерять или забыть дома, кроме того, код будет в доступе в отсутствие интернета на смартфоне.

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Тело как холст

О своем необычном опыте с цифровыми кодами пользователи рассказывают в соцсетях. Например, житель Санкт-Петербурга Валентин Степанов поделился в Instagram видео, как ему наносят QR-код на большой палец руки. Затем обладатель наклейки с помощью специальной программы на смартфоне попадает на сайт госуслуг, где размещена информация о пройденной вакцинации.

«Меня чипировали, братцы... А что, удобно, не нужно QR-код искать в телефоне», - подписал видео пользователь.

Женщины предпочитают перед нанесением QR-кода сделать себе полноценный маникюр.

«Кто-то очень просит сделать такой дизайн. Кто-то категорически против. Лично я отношусь ко всему «этому» нейтрально. Но своим QR-кодом уже обзавелась. Как говорил один ранее известный политик: «Таковы реалии», - рассказала в Instagram мастер ногтевого сервиса из Владивостока Ольга.

Мастер татуажа Елена Макаева с Северного Кавказа отметила, что для работоспособности тату в виде цифрового кода необходимо, чтобы он был четким и не расплывался. Для этого подходят крепкие части тела, а вот от геометрического рисунка на боках и животе лучше отказаться.

«В нем (QR-коде - ред.) присутствует много мелких деталей и он требует большого «холста». К тому же он меняется после ревакцинации. Набивать его стоит только при желании сохранить историю своей прививки на коже, не более того», - считает мастер.

Высший пилотаж

Корреспондент РИАМО узнал, оказывают ли необычную услугу в московских салонах красоты. В салоне Oh! Girls рассказали, что украшение ногтей QR-кодом возможно, но сделать это не так просто.

«Вручную такое точно не получится. В виде наклейки можно, если она будет качественной, ведь не все принтеры так хорошо печатают», — отметила сотрудница салона.

Она добавила, что клиент может распечатать QR-код самостоятельно и принести в салон, чтобы мастер разместил его на ногте. Такая процедура займет 10-15 минут и будет стоить примерно 150 рублей за один палец.

«У нас было тату-фото, которое делают на ногтях автоматически, но сейчас мы пока временно приостановили маникюрную деятельность», — отметили в столичном салоне красоты Blaise.

Также представитель заведения рассказал, что обычно на работу с ногтями этим методом уходит около 10-15 минут. Мастерам салона однажды довелось делать такую процедуру тик-токерам.

В студии KateMagic пояснили, что есть специалисты по маникюру, которые работают кисточками и могут сделать такую ювелирную работу, как рисунок в виде QR-кода. Цена на эту услугу может быть разной - все зависит от уровня мастера, количества необходимых рисунков и других факторов.

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Польза или эпатаж?

Представитель тату-салона TattooMoscow подтвердил РИАМО, что набить QR-код на тело вполне реально, но таким мастерством обладают не все «художники по телу».

«Цена зависит от размера и проработки деталей. Ориентировочно, цена будет около 10 тыс. рублей. Работа займет как минимум 2 часа, думаю, QR-код вполне можно будет считать», - сказал собеседник агентства.

Психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова считает, что «вечное» тату на теле на животрепещущую тему и ношение цифрового документа на ногтях говорят о демонстративном поведении их обладателя.

«Это истерически демонстративное расстройство, люди-истерики вечно лепят на себя что-то трендовое, это способ привлечь внимание и хайпануть на актуальной теме. Таких персонажей полно в соцсетях и особенно в TikTok», - сказала Панова.

По ее словам, выделиться из толпы можно и без таких радикальных шагов, как татуировка с QR-кодом. Для этого вполне подойдет экстравагантная одежда и украшения.

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