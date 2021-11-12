РИАМО - 12 ноя. Ввод Удельнинской поликлиники в Раменском городском округе запланирован на 2022 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Комплексная реконструкция предусматривает практически полную перестройку здания: обновят фасад, поменяют инженерные коммуникации, системы для вентиляции и кондиционирования воздуха и внутренние перегородки.

В поликлинике установят новые двери, окна и лифтовое оборудование, а также выполнят отделку помещений. На объекте заняты более 50 рабочих и 2 единицы техники. Сейчас обустраивают перекрытие третьего этажа, усиливают несущие конструкции и монтируют инженерные коммуникации. По окончанию всех строительных и ремонтных работ общая площадь объекта увеличится до 2,1 тыс. кв. м.

После обновления амбулатория каждый день посетителями амбулатории смогут стать до 150 граждан. Учреждение оснастят актуальным медицинским оборудованием и техникой, получать помощь и работать в таких условиях станет комфортнее.

Затронут и прилегающую территорию: по благоустройству там монтируют детские площадки, установят скамейки и урны, а также выполнят озеленение.