РИАМО - 12 ноя. Первый заместитель главы администрации Котельников Александр Чуприн и замглавы администрации округа Сергей Полевщиков совместно с председателями домов №№42, 41, 34 микрорайона Белая Дача, депутатами городского совета депутатов провели обход придомовых территорий, сообщает пресс-служба городского округа Котельники.

Встреча состоялась с целью проверки качества выполненных работ по обустройству асфальтового покрытия на территориях, где провели ямочный ремонт тротуара. Во время обхода жители также смогли задать заместителям главы интересующие их вопросы: про отопление, электроснабжение, планах о кронировании деревьев.

«Приятно было слышать слова благодарности от жителей в адрес работников управляющей компании за своевременную уборку придомовых территорий и подъездов», - отметил Полевщиков.

По итогам встречи было принято решение встретиться еще раз через неделю для проверки устранений мелких недочетов, на которые указали жители.