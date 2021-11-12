РИАМО - 12 ноя. На контейнерных площадках Московской области было выявлено более 800 нарушений благодаря системе видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Контроль работы региональных операторов по вывозу коммунальных отходов на контейнерных площадках ведется с помощью 650 камер. Поступающие с них данные обрабатывают специалисты Центра управления регионом. В случае обнаружения нарушений они свяжутся с региональными операторами и руководством муниципалитетов.

«С мест накопления отходы из разных контейнеров вывозятся отдельным транспортом: синими и серыми мусоровозами. Не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных «сухих» отходов одним мусоровозом. Оформление транспорта для вывоза отходов осуществляется с разработанным типом оформления системы РСО», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Контейнерные площадки должны иметь бетонное или асфальтобетонное покрытие, армированный каркас и быть покрыты акриловой краской. Также на них должны стоять баки двух цветов – синего и серого.

Оборудование контейнерных площадок видеокамерами происходит в рамках создания комплексной системы обращения отходов. Ее основой станет раздельный сбор ТКО и увеличение доли перерабатываемых отходов.