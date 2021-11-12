РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 65 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 21 103 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2726 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 553 186 случаев Covid-19, скончались 9403 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 483 223 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122», информацию также можно получить на сайте.

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