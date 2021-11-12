РИАМО - 12 ноя. В Московской области в 2021 году было выдано 7,9 млн упаковок льготных лекарственных препаратов, обеспечено 4,6 млн рецептов, сообщила пресс-службы Мособлдумы.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению, депутат регионального парламента Андрей Голубев рассказал, что Подмосковье – один из лидеров среди регионов по обеспечению лекарствами. На эти цели в следующем году из бюджета будет выделено 18 млрд рублей.

Директор ГБУ Московской области «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина отметила, что за препаратами в медицинские организации обратились в этом году 322,3 тыс. человек.

В подмосковных медорганизациях появилась услуга по выдаче электронных рецептов. Благодаря этой возможности пациенту в аптеке нужно только представиться и назвать дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. Этого достаточно, чтобы получить прописанные доктором препараты. Также можно оформить бумажную версию рецепта. Информация обо всех рецептах, которые выдали пациенту врачи, появится в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.

Также в 2021 году расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Если раньше в нем было 758 позиций, то сейчас 788. Дополнительная нагрузка на бюджет составила 1,5 млрд рублей.