РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. Волонтеры доставили более 150 продуктовых наборов малоимущим семьям, а также семьям с детьми инвалидами из Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Активное участие в акции приняли волонтеры округа и неравнодушные жители.

Мероприятие прошло в преддверии Дня доброты в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Продукты предоставил фонд продовольствия «Русь».