РИАМО - 12 ноя. Деревня Золотилово Сергиево-Посадского городского округа стала 560-м населенным пунктом Подмосковья, в котором «Мособлгаз» завершил работы по социальной газификации. На сегодняшний день в регионе догазифицированы более половины населенных пунктов от плана на 2021 год, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«По плану в этом году «Мособлгаз» подключит к газу по социальной газификации 1113 населенных пунктов в 52 городских округах Подмосковья. Сейчас мы полностью догазифицировали более половины из них», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что по данной программе в регионе построено свыше 400 км газопроводов. Компания приближается к отметке в 10 тыс. газифицированных домовладений.

Всего по президентскому проекту соцгазификации строительство ведется в 294 населенных пунктах Московской области. Узнать статус проведения работ можно на интерактивной карте.

«По темпам работ мы на сегодняшний день находимся в плановых значениях, что позволяет прогнозировать успешное завершение мероприятий по социальной газификации в установленный срок», – заключил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.