РИАМО - 12 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что переходный период при введении QR-кодов в стране продлится до 1 февраля, сообщает Газета.ru.

Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму в пятницу.

«Россиянам надо дать время для вакцинации, поэтому устанавливается переходный период до 1 февраля», – сказала Голикова.

Она добавила, что в это время посещать общепит, магазины, а также совершать поездки можно будет по отрицательному тесту ПЦР.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде, отметила Голикова.

Она подчеркнула, что правила посещения разных мест и транспорта по QR-кодам не затронут детей и подростков.

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