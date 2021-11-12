РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Фестиваль искусств «Агафонниковские вечера» пройдет 14 ноября в концертном зале администрации городского округа Подольск, на нем прозвучат классические произведения и музыка из кино, сообщает администрация муниципалитета.

Фестиваль пройдет в Подольске в 28-й раз. Мероприятие проводится в честь представителей знаменитой династии музыкантов и священнослужителей, память о которых бережно хранят подольчане.

Откроется фестиваль в 15:00. В первом отделении запланирован концерт «А осень музыкой дышала». Золотую коллекцию классики представит оркестр и солисты Подольской филармонии, дирижеры Марат Акберов и Станислав Прыгунов.

Во втором отделении прозвучит музыка любимого кино в исполнении оркестра и солистов филармонии, а также юных солистов музыкально-хоровых студий «Чайка» дома культуры имени Лепсе и «Радуга» Дворца культуры «Октябрь».