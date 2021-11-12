РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Жители города Люберцы в социальных сетях пожаловались на сбой в почтовом отделении 140013 на улице Воинов Интернационалистов. «Почта России» опровергла данную информацию.

«‎Сегодня в 14:30 я пришла в это почтовое отделение получить заказное письмо и, увидев громадную очередь, ушла. Работал всего один специалист и это уже не первый раз», — написала пользователь @psawa85092018 на странице mylubertsy в Instagram.

Пользователь @losevaluidmila добавила, что также не смогла получить там посылку. На почте ей сказали, что она украдена во время ограбления.

Сотрудники управления федеральной почтовой связи Московской области эту информацию опровергли.

«Почтовое отделение 140013 — самое крупное в Люберцах, в зоне обслуживания проживают более 40 тыс. человек», — отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Московской области Виктория Кудревич.

По словам специалиста, отделение работает без сбоев в штатном режиме.

«Однако мы отмечаем, что объем посылок, которые поступают в отделение, существенно вырос. <...> В дни глобальных распродаж объем доставок «Почтой России» из российских и зарубежных интернет-магазинов традиционно увеличивается», — добавила Кудревич.

Рост почтовых отправлений фиксируют с октября. Он продлится до марта следующего года.

Жителям порекомендовали записаться на обслуживание в отделение «Почты России» онлайн не менее чем за 1 час. Такая услуга представлена на сайте и в мобильном приложении.