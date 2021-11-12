РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Спортсмен из Подольска Иван Крутов на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в городе Грозный Чеченской Республики завоевал две золотые медали и одну серебряную, сообщает администрация городского округа.

С 1 по 10 ноября в Грозном состоялось первенство страны по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-18 лет, 19-20 лет).

Иван Крутов из МУ СШОР «Пахра» в весовой категории 109 кг завоевал три медали – две золотые и одну серебряную. Тренирует спортсмена Владислав Малыгин.

Администрация округа поздравила спортсмена и тренера с отличным результатом.