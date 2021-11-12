РИАМО - 12 ноя. Компании МегаФон и «Аэрофлот» организуют спецрейс для 180 любителей футбола в хорватский Сплит, 14 ноября в этом городе пройдет решающий матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии.

Поддержать команду полетят легенды отечественного футбола. Среди них – Егор Титов, Руслан Пименов, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, а также болельщики, в том числе абоненты МегаФона, участвовавшие в конкурсах компании, и популярные блогеры.

«МегаФон – многолетний стратегический партнер российского футбола и телеком-партнер российской сборной. В текущей ситуации в связи с ограничениями у болельщиков все меньше возможностей сопровождать команду на внешних играх. Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с «Аэрофлотом» организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам поддержать свою команду во время решающего матча», – сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов отметил, что авиакомпания всегда поддерживала российский спорт.

«Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника», – отметил Панов.

Решающий матч между сборными РФ и Хорватии пройдет 14 ноября в 17:00 по мск на стадионе «Полюд» на 35 тыс. мест. Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит сборной России выйти в финальный этап ЧМ-2022 напрямую – с первого места в группе.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2022 пройдет в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мероприятие подобного масштаба.