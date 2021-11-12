РИАМО - 12 ноя. В Ленинском округе продолжается реализация губернаторской программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в этом году планируется построить водозаборный узел (ВЗУ) в деревне Дроздово. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом и следующем году мы рассчитываем обеспечить чистой водой свыше 10 тыс. наших жителей: качественная питьевая вода должна прийти даже в небольшие населенные пункты округа», – подчеркнул глава муниципалитета Алексей Спасский.

Он уточнил, что новый водозаборный узел в деревне Дроздово позволит организовать качественное водоснабжение еще в ряде близлежащих сел и СНТ. Бурение скважин на данном объекте полностью завершено, до конца декабря планируется закончить монтаж здания ВЗУ.

В деревне Орлово и поселке Петровское Ленинского округа модернизация водозаборных узлов с установкой современных станций очистки будет завершена в марте 2022 года. Питьевой водой будут обеспечены жители этих и ряда других населенных пунктов и расположенных рядом СНТ.

Также в следующем году будет завершено строительство инженерных сетей водоснабжения в поселке Булатниково, на сегодняшний день выполнено 30% запланированного объема работ.