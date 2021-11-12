РИАМО - 12 ноя. Люди, которые оставляют машину в гараже на всю зиму и не пользуются ей в течение долгого времени, могут столкнуться с несколькими проблемами - деформацией шин из-за долгого простоя и коррозии кузова от пагубного воздействия влаги. Об этом сообщил доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.

«Если автомобиль постоит полгода на колесах без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин. То есть без движения автомобиля шины, условно говоря, «оквадратятся» в местах воздействия нагрузки», - сказал Зиманов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что избежать деформации шин вследствие долгого простоя можно, совершая небольшие выезды раз в месяц. Это необходимо для того, чтобы после возвращения машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью.

Другой проблемой при зимнем простое автомобиля может стать влага, зачастую возникающая в гаражах из-за перепадов температур. Для того, чтобы не допустить эту проблему, автомобиль нужно хранить в хорошо проветриваемом помещении.