РИАМО - 12 ноя. Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, а также в учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Это экстренная мера на фоне сложной ситуации с Covid-19 в стране.

По одному из проектов закона, россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, кафе, рестораны и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медотвода от вакцинации.

Решение об использовании кодов в разных объектах будут принимать региональные власти в зависимости от ситуации с пандемией. При этом жителям страны не нужно будет ничего предъявлять, если они идут в аптеку, продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Нормы данного закона будут действовать в стране до 1 июня 2022 года.

Еще один законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на ж/д- и авиатранспорте, если человек передвигается между странами и городами. Пассажирам необходимо будет предъявлять код о прививке, или медотвод от вакцинации, или документ, подтверждающий перенесенный Covid-19.

До даты, которая будет позже установлена властями, при отсутствии вышеуказанной документации достаточно будет только предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичное исследование потребуется и гражданам других стран.

Кроме того, Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Главные санврачи регионов будут наделены полномочиями принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование.

Сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде. Решение ввести QR-коды принято после консультаций с губернаторами и экспертами.

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