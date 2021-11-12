РИАМО - 12 ноя. Студия танца «Джем» городского округа Люберцы будет открыта после ремонта в конце ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Танцевальная труппа переехала в здание на 2-й Заводской улице в поселке Красково и собственными силами ведет ремонт учебных классов. Хореографический ансамбль с 20-летней историей уже готовится встретить воспитанников в новом помещении.

«Коллектив многократно побеждал и был лауреатом самых престижных конкурсов, в том числе, в Кубке России по танцевальным направлениям, Международной танцевальной олимпиаде, Кубке мира по танцевальному шоу», - сказала художественный руководитель хореографического ансамбля «Джем» Елена Фомина.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско оказал студии материальную помощь. Денежные средства пошли на создание специального покрытия для пола и зеркала для классов.

Открытие школы танцев запланировано на 27 ноября. Сейчас там ведется работа по созданию базы для детей и взрослых. Спектр направлений будет расширен: помимо танцев команда хореографов займется фитнесом.

Всего в танцевальной студии занимается 200 детей.