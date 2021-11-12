РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск по просьбе жителей проложили асфальтовые дорожки и площадку под парковку на улице Заводская для тех, кто пользуется электричками на железнодорожной станции Весенняя, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты фракции «Единая Россия» Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с руководством ТУ «Климовск» Эмилем Акки и Романом Ермаковым, другими представителями администрации Подольска, МУП «СЕЗ» и жителями проверили, как выполнили работы.

Очень много людей ходит мимо дома №24 на улице Заводская на ж/д платформу Весенняя и обратно. Поэтому по просьбе жителей там сделали тропинки, уложили асфальт. Часть асфальтового покрытия уложит коммерсант, которому принадлежит помещение в нежилом здании. Он проведет работы в 2022 году. Также жители дома просили заасфальтировать площадку под парковку, эти работы тоже сделали.



«К сожалению, бедой нашего города остаются граффити, которые рисуют дети и молодежь. В социальных сетях даже есть группы, где они выкладывают свое так называемое «творчество». Наверное, гордятся этим. Но все же считаю, что это неправильно» - сказал Паскарь.

Он отметил, что люди хотят жить в красивом и чистом городе, а не в разрисованных трущобах. Проявлять свое творчество надо в созидательных целях.