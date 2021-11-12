РИАМО - 12 ноя. Владимир Степанов освобожден от должности префекта Северного административного округа Москвы, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Новым префектом САО назначен Гаджимурад Изутдинов. Ранее он занимал пост зампрефекта Северного округа столицы.

Степанов родился 16 мая 1959 года в Москва. В 1983 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1993 году окончил Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева. Имеет ученую степень кандидата экономических наук и воинское звание генерал-полковник запаса.

Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом Александра Невского и медалью «За отвагу на пожаре».