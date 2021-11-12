РИАМО - 12 ноя. Специалисты завершают капитальный ремонт дореволюционного пятиэтажного жилого дома 1900 года постройки. Старинное здание располагается на улице Заморенова. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Жилой дом украшен опоясывающим весь периметр здания опоясывающим карнизом и межэтажными декоративными поясками. Левая часть фасада здания примечательна порталом и сандриком в виде фронтона.

Специалисты очистили и восстановили декоративные элементы дома. Стены здания обработали антисептиком, чтобы убрать грибок и плесень. Кроме того, рабочие восстановили поврежденную кирпичную кладку дома. Завершающим процессом станет оштукатуривание и окраска.

Также провели восстановление цоколя, дверных проемов и балконов. За долгие годы на них появилась коррозия, плесень и грибок. Кроме того, рабочие заменили инженерные системы здания и провели новую электросеть.

Рабочие отремонтировали крышу и нанесли огнеобезопасывающий состав на стропилы. В настоящее время они проводят ремонт подъездов. Все работы планируют завершить до конца ноября.