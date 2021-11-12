РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. Администрация Щелкова обращается к владельцам брошенных автомобилей с просьбой добровольно убрать с улиц разукомплектованные транспортные средства, сообщается на сайте администрации городского округа.

Владельцам необходимо убрать автомобили по следующим адресам: г.о. Щелково, р. п. Монино, ул. Депутатская — автомобиль ВАЗ-2107, цвет зеленый, без госномера; г.о. Щелково, п. Загорянский, ул. Ватутина, д. 100 — автомобиль ЗАЗ, цвет зеленый, без госномера.

Если транспортные средства останутся на своем месте, администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительной эвакуации.