РИАМО - 12 ноя. В Москве уровень коллективного иммунитета повысился до 65,5%, неделю назад этот показатель был 64,2% сообщается на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России коллективный иммунитет равен 49%.

В мегаполисе прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции сделали 5 898 983 человека, полностью вакцинировались 5 454 619 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 887 243 случая инфекции, скончались 32 495 Covid-пациентов, выздоровели 1 668 369 человек.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в столице реально снижается, период нерабочих дней, которые были объявлены с 28 октября по 7 ноября, сыграл свою роль.

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