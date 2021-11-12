РИАМО - 12 ноя. Военные России и Белоруссии совершили совместную высадку на Гожском полигоне под городом Гродно в рамках в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщает Федеральное агентство новостей.

В министерстве обороны Белоруссии пояснили, что совместная высадка военного десанта стран является проверкой сил боевого реагирования и проводится в связи с тем, что вблизи белорусской границы нарастает военная деятельность со стороны других государств.

В учениях задействованы самолеты Ил-76, принадлежащие военно-транспортной авиации России, а также вертолеты армии Белоруссии. В рамках высадки десантники потренируются в выполнении учебно-боевых задач: захвате и удержании плацдарма, а также поиске и уничтожении незаконных вооруженных формирований. После завершения учений и выполнения всех задач военные вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика совместно с Россией будут жестко реагировать на переброску войск НАТО к границам Союзного государства.

По словам Лукашенко, недавно под предлогом сдерживания нелегальных мигрантов к границе Белоруссии польскими властями были переброшены войска и тяжелое вооружение.