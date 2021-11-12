РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Пожарным потребовалось 31 минута на ликвидацию возгорания в квартире на улице Троицкой подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 14:19 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Павлино, улица Троицкая, 2, подъезд №2.

В 14:50 специалисты ликвидировали последствия возгорания. В тушении принимали участие 23 человека и 6 единиц техники.

О пострадавших не сообщается.