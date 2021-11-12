РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Депутат Московской областной думы Сергей Маликов принял участие в экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Маликов сдал сырье на переработку в Молодежном центре по адресу: ул. Речная, 20, корп. 1. Принести туда макулатуру можно до 18 ноября включительно в будние дни с 11:00 до 19:00. Еще один пункт работает поселке Нахабино по адресу: улица Чкалова, 7, он открыт 12-13 и 17-18 ноября с 16:00 до 19:00.

«Я собрал в офисе много документов, бумаг, коробок. Отнес все в пункт приема в Красногорске в нашем Молодежном центре, пообщался с ребятами: настроение у них хорошее. Бумаги приносят много. Считаю, что это очень важная инициатива. Такие акции нужно делать постоянно, и они будут спасать нашу планету», - подчеркнул Маликов.

Количество собранной макулатуры будет переведено в экобаллы. На них округ получит саженцы деревьев, которые высадят в парках.